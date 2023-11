Petit Futé Las Vegas. Grands Parcs

"Welcome to fabulous Las Vegas" : ce panneau mythique situé à l'entrée sud de la ville invite à pénétrer dans ce véritable mirage urbain en plein désert, hérissé de casinos gigantesques clignotant de mille néons. Le pied est à peine posé sur les trottoirs du Strip, que deviennent réalité les scènes d'un Las Vegas Parano halluciné : les salles de jeux enfumées où résonnent le tintement des bandits manchots, les décors grandiloquents des mégahôtels, les clubs feutrés habillés de velours rouge et les mariages drive-thru font vivre les clichés de celle que l'on surnomme Sin City ou la "ville du péché" . Les hôtels casinos rivalisent de fantaisies, de la pyramide du Luxor au Grand Canal de Venise en passant par la Dame de fer ou l'iconique Statue de la Liberté. Mais Las Vegas se réinvente et s'affirme aussi aujourd'hui comme la capitale du divertissement, accueillant expositions, musées, attractions et shows les plus bluffants. Pour beaucoup, elle sera surtout une porte d'entrée vers les paysages infinis de l'Ouest américain où les reliefs accidentés du plateau du Colorado ont sculpté de vertigineux canyons.