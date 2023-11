Félix Savart - Écrits sur l'acoustique et la musique

Le présent volume réunit les textes sur l'acoustique de Félix Savart, édités pour la première fois avec des commentaires et des notes historiques, ses mémoires sur ces sujets, ainsi que le cours sur l'acoustique expérimentale qu'il donna au Collège de France en 1838-1839, illustrant ses travaux sur les modes de vibration des plaques. Cet ouvrage sera utile aux étudiants et chercheurs en musique et en acoustique, ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des sciences et à leur transmission.