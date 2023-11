Coupe du monde de rugby. Le livre souvenir, Edition 2023

Féroces batailles et surprises palpitantes : les maîtres-mots d'une Coupe du Monde de Rugby 2023 tant attendue par les supporters du XV de France. Les Springboks, tenants du titre, réalisent un parcours sans faute en balayant tour à tour les espoirs des Bleus puis du XV de la Rose, déjà bousculé en quarts par la folie fidjienne ! En finale, ils s'imposent encore une fois d'un petit point, contre les All Blacks. La Nouvelle-Zélande, quant à elle, a réduit à néant les rêves irlandais pourtant favoris de la compétition. Tout comme les Pumas ont laissé le pays de Galles sur la touche en accédant, pour la troisième fois de leur histoire, au dernier carré. Revivez les crochets imparables de Cheslin Kolbe, les contests d'Ardie Savea, l'exigence de Julián Montoya, mais aussi les adieux prématurés de Johnny Sexton, le doublé de Cyril Baille et les performances d'un Antoine Dupont ultracombatif. - Tous les matchs du Mondial à l'affiche - Le parcours des meilleurs joueurs - Le récit de la finale - Les statistiques