Journal de la psychanalyse de l'enfant N° 2/2023 : Clinique de l'identité

Art du son et du temps, la musique occidentale se distingue des musiques ethniques par son incessante évolution liée à son système de notation. Cette musique savante est à la fois art, science et philosophie. Vocale ou instrumentale, elle accompagne les sociétés dans leurs rituels et dans leurs festivités. Cet ouvrage retrace l'histoire de la musique européenne, du IVe au XXIe siècle, au fil de trois parties chronologiques l'âge modal, l'âge tonal, l'âge de la tonalité suspendue .