De constitutionnalisme et de diversité. Essai sur la démocratie fédérale

Cet ouvrage analyse comment le constitutionnalisme et l'aménagement de la diversité influencent l'évolution des démocratie multinationales contemporaines. En nous concentrant sur les dynamiques entre le Québec et le Canada et en les comparant aux cas de la Catalogne en Espagne, de la Flandre en Belgique et du Tyrol du Sud en Italie, nous souhaitons offrir de nouvelles perspectives quant à la manière dont les systèmes fédéraux gèrent le fait de la diversité nationale. Dans le même temps, nous cherchons à mettre en lumière les nombreux défis auxquels sont confrontées les démocraties fédérales. Pour ancrer ces réflexions, l'ouvrage mobilise à la manière d'un cadre d'analyse les quatre principes fondamentaux de la Constitution canadienne que la Cour suprême du Canada a identifiés, en 1998, dans son célèbre Renvoi relatif à la sécession du Québec. Ces principes sont (1) le fédéralisme, (2) la démocratie, (3) le constitutionnalisme et la primauté du droit, et (4) la protection des minorités. Au-delà de leur valeur juridique, nous voyons dans ces principes des paramètres normatifs universels que les démocraties fédérales devraient épouser et traduire en pratiques concrètes.