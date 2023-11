la légende de new haven

Ce roman n'est pas une énième histoire venue nourrir tous les fantasmes prêtés au Far-West américain. Il n'y a ni bataille avec les Indiens, ni voleurs de bétail ; Ce roman est un plaidoyer. Il exprime la volonté de l'auteur de défendre la famille contre le dévoiement de ces dernières années qui mettent l'individu au centre de tout, alors que la famille est la cellule principale de la société. Ici sont reconstituées les biographies de gens ordinaires plutôt que celles de membres d'une élite ou de personnes célèbres. Ces comportements individuels et collectifs en rapport avec les structures d'une société nouvelle et originale, sont mis en relief et livrés à la sagacité du lecteur. On doit considérer leurs sujets d'étude comme des acteurs et non comme des victimes des transformations historiques. Une partie importante du roman analyse les comportements et les perceptions, à partir d'événements imaginaires vécus par les personnages. Ce roman relate l'épopée de trois familles de pionniers participant à la recherche d'une vie meilleure dans l'Ouest de l'Amérique du Nord. Collé à la vérité historique, loin des idées reçues, c'est également un hommage rendu à ces défricheurs, premiers constructeurs d'un pays qui va devenir la première puissance mondiale.