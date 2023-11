Le Roi Singe Intégrale

Le Roi Singe est un personnage très populaire en Chine et au Japon. Ce singe, héros doué de parole et de conscience, est connu pour sa force, sa rapidité et ses pouvoirs magiques extraordinaires, mais également pour son naturel espiègle et son passé d'irrépressible trouble-fête. Cette légende ancienne a été rendue célèbre par un livre écrit au XVIe siècle par Wu Cheng'en dont le titre est traduit en français de différentes manières : Le Roi des singes, La Pérégrination vers l'Ouest, Le Singe pèlerin ou encore Le Voyage en Occident.