L'histoire se déroule dans la périphérie new-yorkaise, où deux destins se croisent à l'approche de Noël. Camilla, jeune femme douce et aimante, vient de décrocher un emploi de gardiennage pour arrondir ses fins de mois. De l'autre côté de la ville, Blake, un cambrioleur de Noël expert, prépare son dernier coup : dérober les biens précieux d'un homme riche, rencontré un peu plus tôt. Lorsque le cambriolage tourne mal, et que Camilla se retrouve piégée dans la maison, les choses vont prendre une tournure... inattendue. "My Christmas exception" est une histoire qui montre que même dans les moments les plus sombres, l'amour peut illuminer nos vies.