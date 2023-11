Haxahaven Tome 2 : L'alliance noire

Frances, bien décidée à mettre les événements traumatisants des derniers mois derrière elle, rend visite à Oliver à Paris, en compagnie de Lena et Maxine. Mais son passé la rattrape : depuis le sort de résurrection qu'elle a pratiqué, sa magie ne lui obéit plus. Alors qu'une communauté de magiciens pourrait lui apporter des réponses, elle découvre avec horreur que leur leader n'est autre que Finn, son ancien amant et ennemi juré. Or ce dernier rencontre les mêmes problèmes qu'elle. En effet, le sort qu'ils ont lancé a déséquilibré le voile qui sépare le monde des morts et le monde des vivants. Frances doit collaborer avec Finn, qui semble lui cacher encore bien des choses...