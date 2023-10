L'autisme chez l'enfant. Détecter, comprendre et accompagner mon enfant

Comment reconnaître un enfant autiste ? Un enfant en décalage par rapport à ses camarades de classe ou qui traverse quotidiennement d'intenses tempêtes émotionnelles est-il autiste ? Comment puis-je le faire diagnostiquer ? Que cela signifie-t-il concrètement ? Comment puis-je l'accompagner au quotidien et à l'école ? Comment gérer les crises et comment stimuler ses atouts ? Un trouble autistique soupçonné ou diagnostiqué chez un enfant entraîne nombre de questions chez les parents. Myriam Bost y répond de manière pratique et ludique. Habituée à rendre les troubles du spectre autistique com-préhensibles pour ses 10 000 abonnés, elle propose un ouvrage pratique, qui regorge de pistes concrètes pour aider son enfant à deve-nir plus autonome, l'assister dans son apprentissage des codes sociaux, l'expression de ses émotions, etc.