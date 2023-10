Bullet Journal. Pour une année bénie !

Pour chaque semaine, le lecteur trouvera - Un encart spécial verset avec lequel prier toute la semaine. - Un encart spécial dimanche pour noter les éléments retenus lors du culte/de la messe. - Une To Do List de la semaine. - Le déroulé de la semaine en colonne. Pour chaque mois, le lecteur trouvera : - Un enseignement d'un grand-frère ou d'une grande-soeur dans la foi sur les questions qui jalonnent l'existence d'une fille de Dieu - Une double page invitant à noter les réflexions suscitées par la lecture - Une To Do List pour le mois - Différentes activités : un bocal de gratitude pour noter les grâces reçues, des emplacements pour coller des photos, une roue à colorier pour mesurer la qualité de son temps ... Le premier Bullet Journal chrétien (catholique et évangélique) à destination des jeunes femmes : un agenda et carnet de note illustré à personnaliser pour progresser dans sa vie spirituelle et quotidienne.