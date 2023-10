Un programme exceptionnel pour toutes les personnes qui souhaitent mener la carrière de leurs rêves Contrairement à ce que pensent 73% de la population active, nous ne sommes pas condamnés à exercer un métier qui ne nous convient pas, huit heures par jour, cinq jours par semaine durant plus de quarante ans. Nous sommes capables de beaucoup plus. Nous avons toutes et tous les ressources nécessaires afin d'accéder à nos dons naturels pour en faire profession, et mener une carrière plaisante, épanouissante et lucrative. N'aimeriezvous pas aller travailler en étant heureux et passionné, en aimant ce que vous faites et en faisant ce que vous aimez ? Grâce au livre " Le bonheur au travail ", à sa méthode et au grand nombre d'exercices qu'il vous offre, vous comprendrez que vous possédez des aptitudes insoupçonnées et vous apprendrez à les utiliser. Vous ferez connaissance avec la personne talentueuse que vous êtes en vérité, vous prendrez confiance en vous, vous découvrirez le métier qui vous convient et vous saurez comment procéder pour que vos projets deviennent réalité. Votre vie professionnelle changera du tout au tout. Mais aucun employé ne peut être heureux et fournir un excellent travail dans une entreprise qui ne fonctionne pas correctement, ou dans laquelle il ne se sent pas bien. C'est pourquoi, que vous soyez employé ou dirigeant, vous apprendrez également de quelle manière vous pouvez faire prendre un virage important à votre entreprise, afin qu'elle empreinte la voie du bienêtre, de la modernité, des bénéfices, des augmentations de salaires et de l'emploi. Après avoir lu cet ouvrage, vous n'aurez plus jamais l'impression de travailler.