Une histoire de texto Tome 4 : Tout sauf ce connard !

Si Shepard Clark pense que je vais retomber dans ses bras si facilement, il rêve ! Je t'aime, qu'il disait. Pour toujours, qu'il disait. Que des bobards ! J'ai déménagé à l'autre bout du pays pour lui, et il m'a plantée ! C'est déjà assez difficile de ramasser mon coeur brisé, mais c'est encore plus dur de garder cet enfoiré à distance alors qu'il est le mec le plus célèbre de la ville. Après une année désastreuse, il cherche à se racheter une réputation, alors que, de mon côté, je vise une promotion au journal. Ce qui nous amène à un arrangement, gagnant-gagnant pour tout le monde. Franchement, quel mal y a-t-il à prétendre être sa petite amie lors de quelques galas de charité ? C'est un connard, arrogant de surcroît. Il n'y a aucune chance que je tombe amoureuse de lui... encore une fois. Je l'aimais, mais c'est terminé. Aujourd'hui, je le déteste... Enfin, je crois. #Romance #SecondeChance #Textos #EnemiesToLovers #Sportif