Cyberharcelée. 10 étapes pour comprendre et lutter

Comme 38 % des femmes actives sur les réseaux sociaux, et comme 73% des journalistes, Florence Hainaut, est victime de cyberviolences. Si le harcèlement via Internet est exacerbé par la notoriété, celle-ci n'est pas la condition sine qua non pour en devenir la cible. Scientifiques, étudiantes, artistes, militantes, anonymes ou figures publiques, jeunes et moins jeunes, toute femme active en ligne est susceptible d'en faire la douloureuse expérience un jour ou l'autre. Dans ce livre d'utilité publique, l'autrice nous donne les codes pour comprendre le fonctionnement du harcèlement misogyne en ligne et nous livre ses conseils pour l'éviter, s'en défendre ou s'en remettre. Avec des conseils pratiques des exemples de femmes de différents horizons : gameuses / youtubeuses, victime de revenge porn, famille d'une ado qui s'est suicidée suite à du harcèlement...