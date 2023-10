Une Périgordine

Julie, à treize ans, ressemble à un jeune homme. Elle pratique l'arpentage pour son père, géomètre, qui est appelé à participer au projet de méridienne des Cassini. Père et fille sont assignés à la triangulation des Cévennes, au beau milieu de l'insurrection des Camisards contre la répression de la Réforme. Julie découvre qu'à l'origine de cette répression, le monde des marchands oeuvre à reprendre le contrôle de l'agriculture et des terres que le roi Henri IV avait fait régresser lorsqu'il voulait éradiquer la famine de son royaume. Richelieu ne réussit pas entièrement à réinitier le développement des grands domaines latifundiaires, gêné par les divisions religieuses au sein du royaume et la priorité donnée à vaincre la puissance de l'Espagne très catholique. A cette même fin, Louis XIV prendra le parti d'éradiquer la Réforme, politique qui sera mise à mal par la population cévenole, jetant une ombre sur la fin de règne du roi soleil. Julie participe à la mise à l'abri des enfants des familles protestantes disloquées par la répression. Elle devra se réfugier au "désert" où la résistance s'organise et dont elle sera le témoin. Les Cévenols sont riches de leur dénuement. La pénurie est pour eux une libération plutôt qu'une entrave. Les privations les rendent plus forts.