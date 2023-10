Guide de l’IA générative. Transformez votre quotidien professionnel à l'ère de ChatGPT, Bing, Bard, Bloom, Claude, Pi & co

Il a fallu 360 jours à Netflix pour atteindre 100 millions d'utilisateurs, il aura fallu seulement 60 jours à ChatGPT ! Nous évoluons dans un monde où les nouvelles technologies bousculent nos façons de penser. Chaque avancée implique une adaptation de notre part et induit un nouveau comportement. Ainsi, au fil des années, nous avons appris à remplacer le téléphone à clapet par un smartphone, à déverrouiller nos écrans avec un simple geste du pouce et à interroger Google pour connaître la météo. Aujourd'hui, nous nous trouvons à l'aube d'une révolution plus marquante : celle de l'Intelligence Artificielle conversationnelle et générative, incarnée notamment par les chatbots conversationnels, tels ChatGPT ou BingAI. Ces entités intelligentes, auxquelles nous devons apprendre à parler, sont en train de redéfinir radicalement nos manières de travailler, de nous informer et de communiquer avec les machines et avec nos semblables. Ce guide pratique et stratégique est une boussole pour comprendre et naviguer dans ce nouvel écosystème de l'IA générative, mais également intégrer ces technologies de manière utile et efficace dans nos quotidiens professionnels et nos stratégies organisationnelles, de manière plus consciente.