Décourroucée

"Enfant du baby-boom, Jeanne incarne une femme de la deuxième moitié du xxe siècle. Née dans un milieu favorisé, entourée de parents qu'elle aime, mais qui la révoltent, elle s'affranchit peu à peu du carcan familial. Portée par une pulsion de vie libératrice, elle désamorce le courroux qu'elle éprouve, grâce aux études et au travail. Sa détermination et sa sensibilité la mèneront à s'engager au service de l'action publique. Sa rencontre avec Rémi et la découverte de la maternité la bouleverseront. Parviendra-t-elle alors à relever le défi de concilier l'investissement maternel, la passion conjugale et l'émancipation féminine ? "