Enjoy every day. Heureux chaque jour

Ce soir au dîner, un convive m'a demandé : "Quelles sont tes intentions avec tous tes post publications Facebook ou Instagram ? Sais tu que beaucoup te détestent pour la joie que tu exprimes mais il y en a d'autres à qui tu propages de l'espoir, que ressens tu face à tout cela ? " J'ai répondu "que pour apprécier et être heureux, il m'a fallu être très malheureux pour comprendre les choses, je souhaite juste partager sur les réseaux sociaux sans vouloir créer des sentiments négatifs, loin de moites relents nauséabonds de ma vie est plus belle que la tienne", bien au contraire, j'aimerais que le monde soit heureux, en paix. Il m'a ensuite interrogé sur mes tristesses. "Parfois elles sont aussi profondes que l'océan" dis je, mais c'est grâce à elles que je prends acte de la valeur des bons moments. Enjoy every day et Thanks Life sont mes devises. Heureux chaque jour, merci la Vie. Pas pour tout de suite, peut-être demain ? " Répondis je. J'ai 4 ans, je suis confiné dans un orphelinat, prends moi et viens.