Attachement et adoption. Outils pratiques pour les professionnels et parents

Ce livre présente les différentes étapes du développement de tout enfant, puis explique les perturbations vécues par l'enfant suite au traumatisme de l'abandon. Il fourmille de conseils pratiques et de suggestions, le tout reposant sur des bases théoriques solides concernant l'attachement, le développement et les traumatismes précoces. De nombreux sujets essentiels y sont abordés : les traumatismes, le deuil, et les troubles de l'attachement ; les différences entre âge émotionnel et chronologique ; les changements culturels et l'origine ethnique ; l'exposition prénatale à l'alcool et aux drogues ; l'identification des défis familiaux et comment y faire face en créant un cercle de soutien autour de la famille ; les interactions avec les professionnels de la santé mentale. Appréhender ces différents éléments permettra aux parents et aux travailleurs sociaux de mieux évaluer le développement psychoaffectif de l'enfant, ainsi que les défis particuliers de la famille et permettre à chaque enfant de développer son plein potentiel. Nouveautés de cette édition : mise à jour bibliographique nouvelle préface de Jehanne Lemieux.