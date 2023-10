Dina Demille Tome 4 : Sur le fil de la lame

Maud n'est pas du genre à reculer devant un combat, qu'importent les enjeux... Autrefois épouse d'un puissant chevalier vampire, Maud aspire désormais à une vie tranquille, délivrée de sa vengeance et loin du monde des vampires. Mais c'était sans compter sur Arland, l'auguste maréchal de la puissante Maison Krahr... qui vient de la demander en mariage. Maud s'est juré de ne plus mettre le doigt dans l'engrenage des luttes de pouvoir vampiriques. Pourtant, elle est incapable de renoncer à Arland, malgré les nombreux obstacles qui se dressent sur leur chemin. Mais la Maison Krahr est une Maison vampire puissante, et Maud sait bien qu'elle est loin d'y être la bienvenue. Qu'importe : elle ne s'est jamais dérobée à un combat, et toute cette clique de vampires pourrait bien découvrir que l'humaine qu'ils ont tant méprisée et sous-estimée pourrait bien leur réserver des surprises... #UrbanFantasy #Magie #Vampires #Humour #MondesParallèles