Céleste. Concilium, tome 4

Une mélodie entêtante cherche à lui ravir son âme, mais va-t-elle lui céder ? La guerre civile est à leurs portes, les natifs se rebellent. Face à l'inaction du Pandémonium, le collège archidémoniaque a pris position, le schisme est inévitable. Après la destruction d'Abraxas, Eileen se remet doucement et essaye de trouver un équilibre entre sa nouvelle vie auprès de Méphistophélès et d'Adam et son rôle de Dame de la Caïna. Mais les Originels ont d'autres projets pour eux. Ils les convoquent à un Conclave exceptionnel en Italie, dans le bastion de l'une des plus anciennes organisations occultes : les Neutres. L'occasion pour les grands-parents d'Eileen de lui confier l'enquête sur la disparition récente de plusieurs enfants terrestres et surnats. Entre les négociations politiques interminables, les Daevae dont elle ne souhaitait pas recroiser la route et cette étrange musique qu'elle est la seule à entendre depuis son arrivée à l'Institut, son séjour insulaire n'est pas loin de virer au cauchemar. #UrbanFantasy #Anges #Démons #AmourImpossible #Paradis #Enfers