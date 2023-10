La chasseresse de démons Tome 3 : La Tombée de la lame

1888, Londres. Le monde s'obsède aux meurtres à série. Mais pour une certaine jeune femme ciblée, des attentats à série deviennent l'important. Que ces cauchemars lui touchent au sommeil ou par la lumière du jour, la Chasseresse de démons revit la dualité de proie et traqueuse dans cette irréalité. Et les autorités ne donnent aucun appui à une femme, une étrangère. Après avoir croisé le fer avec Jack l'Eventreur, Faustina se trouve à son tour dans un nouveau complot. Qui manigance à détruire sa famille entière ? Et quel héritage a déchaîné cette machination acharnée ? Revenez à l'univers de la Chasseresse de démons pour un autre récit à tourbillon.