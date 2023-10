Coureur de feu. L'étonnant parcours d'un enfant de l'Etna

"Antonio Rapisarda (surnommé " Tony " ou " Turri ") grandit sur les pentes de l'Etna dans la Sicile des années 1970-1980, où misère et honneur s'entremêlent. Ainsi les Zingari (les Tziganes), sont autant capables de voler à Turri et à ses frères leurs bonnets que de les convier à une course sur les flancs du volcan. Le coureur de feu se révèle, c'est la gloire au sommet ! Un entraîneur pittoresque le remarque, Turri a juste treize ans et sa vie prend une toute autre direction. Il n'a plus qu'une obsession : participer aux Jeux olympiques. Le chemin est tortueux. Obstiné, il s'acharne au travail. Il n'est plus ce paysan, ce peu de chose, il gagne en notoriété, il voyage en Europe, il va tout quitter pour s'installer dans le nord de la France. Le parcours de l'enfant de l'Etna est désormais tracé et raconté dans cette autobiographie. Passionné de littérature, Antonio Rapisarda dit " Tony ", natif de Sicile, est un ancien athlète de haut niveau. Il est aujourd'hui directeur d'une agence bancaire à Nice. "