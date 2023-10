L'homme qui valait des milliards

Jeune, vif et titulaire d'un doctorat, Jean-Claude avait toutes les cartes en main pour envisager une brillante carrière dans les sciences... Mais le destin ne tient pas toujours ses promesses. Les années ont passé, divorcé, seul, le voici doyen des profs de maths dans un collège du bassin d'Arcachon. Un travail honorable, certes, mais une vie sans relief ni surprise. Alors, quand il apprend qu'un milliardaire féru de sciences offre un million de dollars à qui résoudra l'une des sept énigmes mathématiques du millénaire, ses ambitions renaissent. Il relève le défi et s'adjoint - non sans arrière-pensées - les services de la pétillante Anne Bastier, agrégée de maths tout juste nommée dans l'établissement. En rallumant ainsi les flammes, Jean-Claude croit reprendre les rênes de sa destinée... quand soudain, son monde s'écroule. Le chaos... Mais peut-être était-ce ce qui manquait à son existence... Ce thriller impossible à lâcher, offre au lecteur un voyage sans retour au coeur des mystères de ce monde, encore irrésolus à ce jour.