Océan Indien, novembre 1879. Le Mary Gold qui transporte des migrants et aussi quelques familles de nobles anglais, est pris dans une énorme tempête. Le petit Lord Harry est paniqué, surtout pour ses chiens (un mâle et une femelle avec leurs deux petits) . Afin de les protéger, il les enferme dans un tonneau. Quelques jours plus tard, échoués sur une plage d'Australie, les chiens n'auront qu'une idée : retrouver leur maître.