Le meilleur de l'Europe pour les femmes. Choisir la cause des femmes

Nouvelle édition actualisée de La Clause de l'européenne la plus favorisée publié sous la direction de Gisele Halimi en 2008. Gisèle Halimi s'est demandé, avec d'autres, ce que les femmes pourraient gagner à la construction européenne, et elles se sont dit que le principe allait être très simple, qu'elles allaient prendre les lois les plus en avance dans un pays et dans un thème donné, et qu'elles feraient en sorte que ces lois-là s'appliquent à toutes les citoyennes européennes. Ce fut l'objet de la première édition parue en 2008, du vivant de Gisèle Halimi, paru sous le titre La Clause de l'européenne la plus favorisée. Aujourd'hui elles sont juristes, avocates, professeures, étudiantes, chercheuses, sans emploi, toutes militantes à Choisir la cause des femmes. Elles ont décidé d'agir du côté des lois, déterminées à les faire avancer. Elles ont compris que les détails des textes législatifs ont une grande incidence sur la manière dont la justice est rendue. Elles sont alors partie en tournée européenne à la rencontre de leurs homologues, militantes, membres d'associations féministes. Elles ont mené l'enquête pour composer ce deuxième bouquet de lois les plus favorables aux femmes dans l'Union européenne, convaincues que les changements se font à plusieurs, collectivement. Ouvrage collectif, coordonné par Violaine Lucas, présidente de Choisir la cause des femmes, avec Maria Cornaz Bassoli, Manon Kerivel, Hanane Rebiha, secrétaires nationales de Choisir et Sakshi Arya, Anne-Gaelle Bachelier, Ana Cuesta, Loéva Claverie, Noémie Girardot, Lisa Gordet, Manon Maillard, Adèle Monod.