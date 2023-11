Guerre des Gaules

En 58 avant J. -C. , César devient le proconsul de plusieurs régions gauloises. Cependant, la Gaule est peuplée de centaines de tribus disparates, et bon nombre de ses habitants vivent en permanence sous la menace de la Germanie... Une adaptation en manga de l'une des plus célèbres chroniques militaires, qui dépeint les exploits du héros César alors qu'il s'aventure dans les terres barbares gauloises.