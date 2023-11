110 cocktails d'exception, classiques et créations, avec et sans alcool

Indéniablement associés à l'exotisme, au soleil et à la fête, les cocktails font aujourd'hui partie intégrante des menus de nos restaurants et cartes de nos bars. Ils ne sont pas uniquement un assemblage d'alcools et de fruits : leur préparation relève, comme la gastronomie, d'un art à part entière. S'ils ont gagné leurs lettres de noblesse, ils se sont aussi imposés comme le divertissement culinaire par excellence : les sculptures de fruits, préparations fumées et autres bulles comestibles ont fait entrer la dégustation des cocktails dans le monde du spectacle. Préparer un cocktail, c'est raconter une histoire, la vivre et la partager. Avec ses 110 recettes de cocktails, ce livre vous invite à un voyage exceptionnel. Les grands classiques y sont bien sûr présentés et revisités ; encore plus, vous découvrirez des créations inédites, tirées de l'imagination et des découvertes de Laurent Greco, qui vous surprendront autant qu'elles vous plairont. Et si vous n'aimez pas l'alcool, ce livre inédit vous propose la solution : chaque cocktail y est décliné en version sans alcool. Grâce aux recettes détaillées étape par étape, aux anecdotes sur leurs origines, ou encore aux fiches techniques pour les préparer, les cocktails n'auront plus aucun secret pour vous. Embarquement immédiat !