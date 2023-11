Tremblez, chacals (2 Volumes). P.-J. David (d'Angers) publiciste (1834-1849)

Le sculpteur Pierre-Jean David (d'Angers) (1788-1856) ne mérite pas de voir son oeuvre réduite aux quelques sept-cents médaillons bien connus représentant les hommes et les femmes célèbres de son temps. Ses statues monumentales et ses portraits en buste des Grands hommes balisent l'espace public de Paris et des provinces. Artiste éminent, républicain de conviction, député à l'Assemblée constituante de 1848, il publia nombre d'articles peu connus aujourd'hui négligés où s'entrecroisent de pénétrantes réflexions sur l'art et sur la politique dans le mode du discours populaire. Près d'une cinquantaine ont été reproduits dans cette édition, annotés et commentés, accompagnés de brouillons et de variantes.