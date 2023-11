PLUS DE 500 ESPÈCES DES QUATRE COINS DU MONDE - AVEC UN GRAND POSTER !. 6 an(s)

Du plus petit colibri jusqu'aux énormes éléphants et baleines, découvre plus de 500 espèces d'animaux venant des quatre coins du monde ! Chaque continent te dévoile ses animaux emblématiques selon son type d'habitats. Ours à lunettes des Andes, manchot empereur d'Antarctique ou impala de la savane africaine... Découvre les animaux du monde !