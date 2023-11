Harry Potter: le Grand Livre des personnages

Norbert Dragonneau, Sirius Black, Hermione Granger ou encore Leta Lestrange, ce sont plus de soixante personnages dont les histoires et les secrets vous sont dévoilés dans ce magnifique ouvrage. Elèves, professeurs ou fantômes de Poudlard ; Aurors, Maraudeurs ou Mangemorts ; sans oublier Moldus et membres du ministère de la Magie et de nombreux autres ; toutes ses personnalités notables ont marqué les huit long-métrages Harry Potter et les trois Animaux Fantastiques qui leur ont donné vie à l'écran. Cet ouvrage officiel richement illustré de photographies des coulisses en passant par des croquis préparatoires ou encore des photogrammes est rempli d'interviews des acteurs et de l'équipe de production de tous les films du Monde Magique.