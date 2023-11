LES CANOES - LÉNA ET MÉGA. 5 an(s)

Léna est une petite fille qui aime beaucoup dessiner, mais un jour un détail anodin lui fait perdre confiance en elle et en sa créativité. La nuit suivante, elle va vivre un voyage extraordinaire en compagnie de Méga. Ensemble, elles vont visiter les galaxies et découvrir le monde insolite et fascinant de l'art. Etes-vous prêt à renouer avec votre regard d'enfant ?