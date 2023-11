Précis de stylistique. Deuxième édition

Si l'on considère que l'une des premières occurrences du mot stylistique remonte à l'article de Steinthal "Zur Stylistik" (1866), l'intérêt pour la discipline est déjà sensible dans l'opuscule de Humboldt, "Sur le caractère national des langues" (1822-1824), que prolongeront divers travaux dans la seconde moitié du XIXe siècle, notamment celui de B. Bourdon, "L'expression des émotions et des tendances dans le langage" (1892). L'ouvrage que nous publions ici est livré dans l'état qui aurait été le sien si Bally avait eu le temps d'en faire la révision. S'appuyant sur une approche anthropologique et psychologique, la stylistique qui y est proposée est une stylistique de discours, par opposition à une stylistique d'inspiration herméneutique. Conçue comme branche de la linguistique, elle ordonne largement sa matière à partir d'entrées lexicologique, grammaticale et phraséologique.