LEADS - Mouvement

Laissez-vous conter un monde où les réseaux sociaux définissent la place de chacun. A la sortie de l'Institution, chaque personne y reçoit une affectation et un 1Plant qui définissent son quotidien et sa perception du réel. Membre éminente des Leads, l'influenceuse Gally se lasse de plus en plus de sa vie d'apparat. Son ennui prend fin lorsque, malgré elle, elle se retrouve embarquée dans une émission violente et immédiatement populaire. Accompagnée d'autres candidats, dont Aradia, jeune Ouvrière fantasque, elle affronte le danger lors de multiples épreuves. Ensemble réussiront-ils à s'échapper et à distinguer les illusions de la réalité ?