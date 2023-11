Atlas des libellules de la Bretagne à la Vendée

Les odonates ou libellules se distinguent en deux catégories : les Zygoptères (ou agrions ou demoiselles), au vol léger et qui ont au repos les ailes dans l'axe du corps, et les Anisoptères ou "vraies libellules" dont les ailes au repos sont écartées, et qui ont un vol puissant. Les deux ont des larves aquatiques et il existe près de 5700 espèces dans le monde dont environ 120 espèces en Europe. Près d'une soixantaine d'espèces vivant dans l'Ouest de la France, Bretagne, Loire-Atlantique et Vendée, sont ici détaillées, par les meilleurs spécialistes, avec cartes de localisation pour chacune, données de protection, étymologie, graphiques phénologiques etc. Dans le même esprit que L'Atlas des papillons de Bretagne paru dans la collection "? Natura ? " , l'Atlas des libellules est le fruit d'un travail de collecte de données de nombreuses années par des passionnés et spécialistes. Si certaines régions disposent d'une telle étude, ce n'est pas encore le cas en Bretagne/Ouest de la France. Un événement donc, qu'attendent tous les amoureux de la nature, qu'ils soient amateurs éclairés ou simples promeneurs.