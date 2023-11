Steven Spielberg, Naissance d'un réalisateur légendaire

Duel, Sugarland Express, Les Dents de la mer, Rencontre du 3e type, 1941, Indiana Jones : Les Aventuriers de l'Arche Perdue, E. T. L'Extra-Terrestre. Voici présenté pour la toute première fois, les dix premières années de carrière de Steven Spielberg. Avec cette filmographie naissante et en l'espace de sept films seulement, il a réalisé la plupart des longs-métrages les plus influents de cette décennie, devenant une star de l'épouvante, de la S. -F. et de bien d'autres genres, il va marquer durablement l'industrie du cinéma mondial. Steven Spielberg s'est inscrit dans le mouvement cinématographique du nouvel Hollywood et a contribué très largement à la modernisation du cinéma. Déjà multi-récompensé et habitué des blockbusters grand public, ses compétences techniques, ses effets de caméra et sa créativité hors norme ont fait de lui une personnalité majeure du Septième art. Grâce à des images rares et inédites et une interview exclusive du grand maître mais également des techniciens et acteurs qui l'ont côtoyé, Laurent Bouzereau, documentariste de longue date de Spielberg, présente les débuts d'un jeune réalisateur devenu une figure emblématique de la pop culture.