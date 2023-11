Juste avant l'envol 

Ce recueil est composé de 31 poèmes écrits entre 1987 et 2023. Ces fragments de vie décrivent les douceurs et les écorchures à l'origine du mouvement dans lequel l'autrice se trouve aujourd'hui, l'envol. Les poèmes racontent les piliers de résilience : ses trois filles, regroupées la plupart du temps en une seule figure, et les éléments de la nature qui nourrissent les poèmes en une sensualité extrême. Une ode à la maturité et aux mues qui posent nos corps et nos âmes sur de nouveaux chemins.