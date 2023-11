MES AUTOCOLLANTS PAILLETÉS - NOËL. 4 an(s)

Dans ce joli cahier rempli d'illustrations poétiques et délicates, les jeunes enfants vont trouver 24 pages d'activités et 200 autocollants pailletés. Quelques crayons de couleurs et c'est parti : dessiner, relier des silhouettes ou des paires, retrouver un intrus ou une pièce manquante... Un super cahier pour patienter en attendant le Père Noël !