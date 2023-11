La République romaine face aux crises. Traumatisme, résilience et recompositions aux temps des guerres hannibalique et civiles (218-201/49-30 a.C.)

Ce premier volume s'intéresse aux recompositions mises en oeuvre dans les champs militaire et politique. Deux moments décisifs de la République romaine : la deuxième guerre punique et les guerres civiles. Comme en écho aux crises de nos sociétés contemporaines, cet ouvrage, en deux tomes, regroupe les contributions d'un programme quinquennal (ANHIMA/Paris 1) qui s'est donné pour mission de reconsidérer deux moments décisifs de la République romaine : la deuxième guerre punique et les guerres civiles. Unanimement considérés par les sources comme des "événements" traumatiques, la guerre contre Hannibal comme les conflits entre imperatores seraient des moments au cours desquels les Romains auraient fait preuve d'une remarquable résilience, mais quels sont précisément les mécanismes et les évolutions qui ont été mis en place par la société romaine ? Quelle est l'intensité des changements que ces conflits ont provoqués pour l'histoire de la République ? Ce premier volume s'intéresse aux recompositions mises en oeuvre dans les champs militaire et politique.