Marvel Action - Captain Marvel T01 : Chat-astrophe cosmique

Captain Marvel se voyait bien prendre un peu de temps pour elle mais c'était sans compter l'apparition inopinée de Gwen Stacy, la fameuse Ghost-Spider ! Eh oui ! Il faut bien deux héroïnes pour affronter le Penseur Fou et son Terrible Androïde. Cette série tous publics arrive à point nommé, alors que The Marvels sort sur les écrans et que Spider-Man : Seul contre tous est encore bien ancré dans l'esprit des fans. Une aventure fraîche et divertissante à mettre entre toutes les mains !