HS PELERIN Mon histoire, comment l'écrire ?

Témoigner de son parcours de vie, transmettre la mémoire de sa famille, faire le portrait d'un être cher, adresser un message à un proche, exprimer sa sensibilité dans un poème, l'écriture permet de se découvrir, de se relier, de laisser une trace. Chaque vie mérite-t-elle d'être racontée ? Peut-on s'autoriser à prendre la plume ? Comment oser se lancer ? Dans ce hors-série stimulant et pratique : -des auteurs renommés, d'Eric-Emmanuel Schmitt à Irène Frain, en passant par Tatiana de Rosnay, David Foenkinos, Frank Ferrand... partagent leur pratique, leurs secrets d'écriture et donnent des leçons d'inspiration. -une mine de conseils et d'exercices ludiques et techniques pour oser se lancer. -un florilège de premiers textes, nés dans nos ateliers d'écriture.