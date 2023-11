Le Retour des Nains, T1 : Le Saphir des mers

Le retour de la saga de Fantasy épique des Nains, par l'auteur allemand best-seller Markus Heitz ! Plus de mille cycles se sont écoulés au Pays Sûr, désormais sous le joug des dragons. Le jeune Nain Goïmron Taillefer, lapidaire de son état, vit dans une cité humaine. Fasciné par les temps glorieux des héros de son peuple, il écume les magasins d'antiquités en quête d'objets anciens et de documents relatant ces faits d'armes passés. Durant ses recherches, il découvre, caché dans un vieux coffre, un manuscrit récent narrant les aventures de Tungdil Main-d'Or. Certains détails donnent à penser que le personnage légendaire lui-même en serait l'auteur. Pourtant, on le croyait mort depuis longtemps, enseveli dans les Montagnes Grises... Intrigué, Goïmron décide de se rendre dans le massif abandonné pour retrouver sa trace. Avec une poignée de vaillants compagnons, il sera bientôt entraîné dans un engrenage d'intrigues tissées par des Humains sans scrupule et de mystérieux Albes avides de conquête... Une fois de plus, le Pays Sûr a besoin de l'intelligence, de la force et de l'opiniâtreté des Nains pour affronter une terrible menace. Héros d'autrefois et d'aujourd'hui relèvent ensemble le défi !