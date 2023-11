Pain et liberté. Une histoire politique du pain

Conçue par deux historiens passionnés, voici la première histoire politique illustrée du pain. Une abondante iconographie distribuée en cent focus documente les cinq chapitres chronologiques, du Moyen Age à nos jours. En plaçant le pain au coeur de notre histoire culturelle, sociale et économique, Coline Arnaud et Denis Saillard font de celui-ci un formidable objet politique. Le pain est partout au coeur des slogans : "du pain ou du plomb" ou "du pain ou la mort ! " (1848), "du travail et du pain ! " (1932), "le pain, la paix, la liberté" (1936).