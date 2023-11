Lune d'argent sur providence Intégrale

Le western-monstre d'Eric Hérenguel dans une intégrale luxe. Providence, New Hampshire, 1880. Miss Cathy Gatling, fraîchement arrivée de Washington afin de réaliser l'inventaire de succession des biens du charpentier local, découvre rapidement qu'il n'est pas le seul à connaître un sort macabre. Dans cette petite bourgade sans histoires, une menace rode. Les habitants trépassent aussi rapidement que violemment. Qui est le responsable de ce carnage ? Chacun rumine... même le shérif JamesStuart a du mal à avancer dans son enquête. Le maire compte bien trouver un coupable avant les élections ! Le shérif n'imagine pas les sueurs froides qui s'apprêtent à envahir ses nuits... La belle Miss Gatling, toujours armée de son revolver à balles d'argent, inspecte les environs à la recherche d'un livre mystique. Cet ouvrage pourrait peut-être expliquer l'origine de la folie satanique qui s'est emparée de la ville. Lorsque Lune d'argent sur Providence paraît en 2008, le diptyque fait l'unanimité auprès des critiques. Porté par un graphisme d'exception et un sens inné de la mise en scène, ce magnifique western, à mi-chemin entre historique et fantastique est disponible dans une luxueuse intégrale, à laquelle s'ajoute une histoire inédite de 7 pages.