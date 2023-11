My lady Jane

Edward est le roi d'Angleterre. Accessoirement, il est aussi mourant. Jane, sa cousine, est sur le point de se marier et, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça ne lui fait pas plaisir. Gifford est son futur époux. Il est également un cheval, la moitié du temps. Il fait partie des Edians, ces individus capables de se transformer en animaux. Pris au piège d'un complot qui les dépasse, ils vont devoir s'allier pour sauver l'Angleterre - et leur tête. Un roman de fantasy qui revisite l'histoire avec un humour mordant ! - "Une fantasy historique désopilante à ne pas manquer". - Publishers Weekly - "Ce roman de fantasy et d'aventure tire poliment son chapeau à l'histoire avant de l'écarter joyeusement. Un vrai régal". - Booklist - "Une comédie joyeusement anachronique". - Kirkus Reviews - "Les Tudors rencontrent les Monty Python". - Tahereh Mafi, autrice de la série Insaisissable, best-seller du New York Times.