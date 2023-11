Chroniques de l'île de l'éphémère

Il s'agit d'un roman graphique prophétique qui intègre la culture austronésienne à la catastrophe écologique. Dans un avenir proche, lorsque les écosystèmes de la Terre s'effondreront, le territoire sera divisé en cités-Etats et en petites îles. Des gens de toutes races vivent côte à côte dans des cités-Etats ; leurs capacités à voler et à se battre sont vitales ; les animaux et les plantes sont des monnaies d'échange cruciales dans les négociations. Un panorama de ce monde est présenté en trois chapitres, qui servent de préquelle au prochain film d'animation du même titre. Le thème de la continuation de la vie est également exploré à travers les choix de trois personnages féminins. Cette oeuvre a reçu la médaille de bronze du Prix International du Manga au Japon.