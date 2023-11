Fish & Chips - L'Intégrale

Fish & Chips, les trois tomes de la série so british enfin en intégrale Ils sont anglais, tantôt grognons, tantôt lumineux, mais ils ont tous une chose en commun : la vie n'a pas été tendre avec eux. Alors quand l'amour les percute au détour d'une station de métro, d'une déclaration fiscale ou d'un vieux manoir, il ne faut pas s'attendre à ce que nos héros le reconnaissent au premier regard. Pour Buster, le chef cuistot, rien n'est simple depuis l'accident qui lui a coûté ses jambes. Heureusement pour lui, rien n'arrête Nuts, le rugbyman aux yeux chocolat chaud, pas même son caractère de cochon et ses manières de porc-épic. Buster et sa solitude n'ont qu'à bien se tenir ! Et puis, il y a Nick, l'ex de Buster, dont le cerveau ne cesse de se prendre les pieds dans ses propres contradictions. Ainsi, rien ne le prédisposait à craquer pour son comptable, Nath, discret et terriblement normal. Et si, pour une fois, ses méninges et son coeur trouvaient à s'entendre ? La trentaine n'a pas dissuadé Dave de porter talons, maquillage et mini shorts. Bien au contraire, pour la première fois de sa vie, il est libre de suivre ses envies. C'est pourquoi, lorsqu'un Milord bien sous tous rapports (ou presque) débarque dans son existence, même pour ses beaux yeux, Dave hésite à se frotter au carcan rigide de la bonne société anglaise. Mais, au jeu des concessions, ce n'est pas toujours celui auquel on pense qui a le plus à perdre. Ou à gagner... #romance #sobritsh #intégrale #MM #LGBT #romcom