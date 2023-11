La sainteté des gens ordinaires est une porte d'entrée dans l'oeuvre de Madeleine Delbrêl. Ce livre rassemble les textes missionnaires écrits entre 1938 et 1950. Une part de son contenu est déjà connue, mais éparpillée. "Nous autres gens des rues" , mais aussi "Missionnaires sans bateaux" sont pour beaucoup les titres même de la spiritualité de Madeleine Delbrêl. D'autres textes furent partiellement publiés, tels que "Notre pain quotidien" et "Pourquoi nous aimons Charles de Foucauld" , des chapitres entiers en avaient été écartés, et des mots retirés ou changés. Enfin, une troisième part de ce volume est totalement inconnue, en particulier un texte publié par Madeleine Delbrêl, puis perdu de vue, et maintenant bien d'actualité : "Liturgie et vie laïque" . Madeleine Delbrêl (1904-1964) est poète, assistante sociale et mystique. Convertie à l'âge de 19 ans, son itinéraire la mena en 1933 à Ivry-sur-Seine, banlieue industrielle et ouvrière proche de Paris. Attentive aux circonstances de la vie, elle fut, par son union à Jésus-Christ, pionnière d'une mission renouvelée. Le pape François l'a déclarée vénérable le 26 janvier 2018.