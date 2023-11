Kersten : Coffret en 2 volumes : Tomes 1 et 2

Un héros oublié de l'Histoire. 23 juin 1941. Un train blindé fonce dans la nuit vers le front de l'Est. A son bord : Heinrich Himmler avec sa garde rapprochée et tous les membres de ses services. Lors des séances de soin avec son médecin particulier, le docteur Félix Kersten, le Reichsführer a pris l'habitude de se confier, délivrant des informations capitales sur les plans secrets du Reich. Fort de sa position, Kersten se livre de son côté à un marchandage : en guise d'honoraires, il obtient la libération de prisonniers de guerre. Mais ce pacte avec le diable commence à intriguer Heydrich, chef de la Gestapo et bras droit d'Himmler, qui voit d'un mauvais oeil la complicité entre le médecin et son patient. Il soupçonne Kersten d'être un agent allié infiltré... Personnage injustement oublié de la Deuxième Guerre mondiale, Félix Kersten est celui qui sera à l'origine du " Contrat pour l'Humanité ", sauvant la vie de 60 000 Juifs emprisonnés dans les camps de la mort. Entre fiction et réalité, Patrice Perna et Fabien Bedouel racontent ici le parcours incroyable de ce héros discret de l'Histoire dans un thriller noir mâtiné d'espionnage et de lutte de pouvoir.