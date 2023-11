DSM-5-TR Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Edition revue et corrigée

Le DSM-5-TR est la référence la plus complète actuelle et essentielle pour la pratique clinique dont disposent les cliniciens et les chercheurs en santé mentale aujourd'hui en France comme au niveau international. Grâce aux contributions de 200 experts le DSM-5-TR tient compte des connaissances les plus récentes fondées sur la littérature scientifique et présente la révision et l'actualisation de l'ensemble des critères des codes diagnostiques et du texte. Il offre un langage commun aux cliniciens impliqués dans le diagnostic et l'étude des troubles mentaux et facilite une évaluation objective des présentations des symptômes dans une variété de contextes cliniques : patients hospitalisés patients en ambulatoire hôpitaux de jour consultation de liaison pratique libérale et soins primaires. Les mises à jour les plus importantes sont : la révision complète du texte pour chaque trouble en particulier les rubriques de prévalence de facteurs de risque et de pronostic les questions diagnostiques liées à la culture les questions diagnostiques liées au sexe et au genre l'association avec des pensées ou des comportements suicidaires et la comorbidité ; l'intégration du trouble du deuil prolongé (prolonged grief disorder) dans le chapitre ' Troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de stress ' de la section II ; la modification de plus de 70 groupes de critères diagnostiques avec des clarifications utiles depuis la publication du DSM-5 ; la mise à jour complète de l'introduction et de l'utilisation du manuel pour guider le lecteur et donner le contexte de la terminologie ; l'intégration de considérations sur l'impact du racisme et de la discrimination sur les troubles mentaux ; l'insertion de nouveaux codes symptomatiques pour les comportements d'automutilation suicidaires et non suicidaires accessibles à tous les cliniciens quelle que soit leur discipline et sans qu'aucun autre diagnostic soit requis ; l'inclusion de plus de 50 nouveaux codes pour l'intoxication et le sevrage de substances et d'autres troubles ; l'actualisation des codes de la CIM-10-MC depuis la publication du DSM-5 en 2013. Ce manuel constitue donc la référence indispensable pour tous les professionnels de la santé mentale et autres professionnels de santé : psychiatres psychologues cliniciens psychothérapeutes travailleurs sociaux spécialistes de médecine légale.